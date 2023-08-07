Tehlikeli kovalamaca kamerada

Filmleri aratmayan takip, Yalova'nın Altınova ilçesi yakınlarında Osmangazi Köprüsü'ne metreler kala yaşandı.

İddiaya göre, otoyolda ilerleyen otomobil sürücüsü, daha önce kendisini dolandıran kişilerin seyir halindeki otomobilde olduğunu görüp takibe başladı. Takip edilen aracın sürücüsü de yol vermemek için manevralar yaptı.

Araçlar, gişeleri geçtikten sonra yol kenarında durdu. Sürücülerin konuşmasının ardından mavi renkli araç tekrar hızla hareket etti.

Yaşanan kovalamaca araç kamerasına yansıdı.

"Mavi arabadaki şahıslar müvekkilimi dolandırdılar"

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, takipteki otomobil sürücüsünün avukatı olduğunu belirten kişi paylaşılan görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Avukat, "Bununla ilgili adli süreç de başlatıldı. Mavi arabadaki şahıslar müvekkilimi tatile giderken 2 gün önce dolandırdılar. Dönüş yolunda adamlarla karşılaşınca polisi arayıp aracı takip ediyorlar, bu sırada durdurmaya çalışıyorlar. Ancak şahıslar onlar olduğunu anladığı için kaçmaya çalışıyor sonra da kaza yaptırarak kurtulmak istiyorlar" dedi.