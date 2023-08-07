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Türkiye
AA 07.08.2023 12:03

Bağcılar'daki yapıların yüzde 70'i riskli

İstanbul Bağcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. İlçedeki yapıların yüzde 70'inin riskli olduğunu belirten Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, bir yılda 4 bin 500 konutun dönüşüm sürecinin başlatılacağını söyledi.

Bağcılar'daki yapıların yüzde 70'i riskli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İlçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ilçede yapılacak dönüşüm için 2011 yılında Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nü kurduklarını, dönüşümün sağlandığı binalarda belediyenin rolünün önemli olduğunu söyledi.

İlçedeki yaklaşık 250 bin bağımsız bölümün yüzde 70'inin 1999 yılı öncesi yapıldığını vurgulayan Özdemir, dolayısıyla yüzde 70 riskli yapı mevcut olduğunu anlattı.

İstanbul'da kentsel dönüşüm asrın felaketinden sonra hız kazandı
İstanbul'da kentsel dönüşüm asrın felaketinden sonra hız kazandı

İlçedeki birçok yerde vatandaşların hesaplamaları ve ölçümlemelerin yapılmasının yanı sıra projelendirilme boyutuna varana kadar belediye olarak teknik hizmet verdiklerini ifade eden Özdemir, ilçe sakinlerinin müteahhitlerle hukuki anlaşma sürecinde kendilerinden teknik hizmet aldığını da belirtti.

Bağcılar'ın hızlı bir şekilde dönüşmesi için çalıştıklarını, 250 bin yapı stokunun yaklaşık 70 bininin depreme dayanıklı olduğunu vurgulayan Özdemir, "Yani 70 bini deprem sonrası yapılmış, yapı denetimine tabi olmuş yapılardan oluşmakta. Geri kalan 180 bini riskli yapı diyebiliriz" sözlerini kullandı.

Riskli alanlardaki yapıların malikleriyle görüşülüyor

Özellikle son bir yılda 1500 civarında konutun yıkıldığını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Yine 1500 civarında konutun yıkım kararının alınıp yıkılacağını, TOKİ'yle de 1500 konutun daha dönüşeceğini ifade edersek toplamda da 4 bin 500 konutluk bir dönüşümü Bağcılar sınırları içerisinde bir yıllık süre içerisinde başlatmış oluyoruz. 3 sitede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızın çok önemli destekleri söz konusu. Demircan Sitesi'nde, Ece Sitesi'nde, Aspir Uşaklar Sitesi'nde. Şu anda teknik prosedürlerle ilgili birçok boyutu aştık. Artık yakın zamanda vatandaşlarımızın inşa süreçlerinin başlayacağını ifade edebiliriz."

Özdemir, Göztepe'deki riskli alandaki yapıların birçoğunun malikleriyle görüşmeye başladıklarını dile getirerek, Bağlar Mahallesi'ndeki Yeşilyuvam Sitesi'nde de gerekli çoğunluğu yakaladıktan sonra dönüşüm sürecini başlatacaklarını bildirdi.

20 soruda "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyası
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Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na 10 bine yakın başvuru

Kentsel dönüşümde yapıların güçlü olmasının yanı sıra aynı zamanda bir kent kimliği kazanmasının da önemli olduğuna değinen Özdemir, Bağcılar'ın parkları, bahçeleri, sosyal alanları, kültürel alanlarıyla ön plana çıkmasını istediklerinin altını çizdi.

Abdullah Özdemir, 8 metro hattının geçtiği ilçenin ulaşımdaki avantajına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Dönüşüm de sağlandığı vakit ki ilçede yüzde 30 oranında bir dönüşüm gerçekleştirmiş olduk. Bunu yüzde 70'lere, 80'lere ulaştırdığımızda zaten Bağcılar'ın bugünkü konumundan bambaşka bir konuma dönüştüğünü hep birlikte göreceğiz. Bu açıdan ben özellikle Bağcılar'da yaşayan vatandaşlarımıza bu açıdan belediyemize ve devletimize dönüşüm noktasında yardımcı olmalarını rica ediyorum."

Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na ilçede 10 bine yakın başvurunu yapıldığına dikkati çeken Özdemir, bina bazında İstanbul'da en çok müracaat yapılan ilçe olduklarını sözlerine ekledi.

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