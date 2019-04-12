Yapı Merkezi İdis tarafından tamamlanan sinyalizasyon sisteminin deneme işletmesi için TCDD 3. Bölge Çamlık İstasyonu'nda tören düzenledi.

Program kapsamında, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve beraberindekiler kara trenle istasyona geldi, burada yerli sinyalizasyon sisteminin denemesi yapıldı.

Sistemle, hemzemin geçit bariyerlerini kontrol ve kumanda etmeye yönelik hem anklaşman ile entegre çalışan hem de bağımsız hemzemin geçit kontrolü uygulanacak, tren geçide yaklaştığında bariyerler sinyal sistemiyle otomatik kapanacak.

Uygun, törende yaptığı konuşmada, yerli ve milli üretim seferberliği kapsamında demir yollarında da önemli projeler yürüttüklerini, bunların başında da yerli ve milli sinyalizasyon projelerinin yer aldığını söyledi.

"TCDD olarak, yaklaşık 700 kilometrelik demir yolu hattında yerli ve milli sinyalizasyon kurulum çalışmalarımız sürüyor." diyen Uysal, şunları kaydetti:

"TCDD'nin yanı sıra demir yolu konusunda öncü kuruluşlarımızdan Yapı Merkezi de Çamlık İstasyonu'nda yerli sinyalizasyon faaliyetlerini sürdürmekteydi. Kurulum ve test çalışmaları tamamlanan sistemin bugün itibarıyla deneme işletmesini başlatıyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

Sistem şehir içi ve şehirler arasında kullanılabilecek

Yapı Merkezi İdis tarafından yapılan açıklamada ise "Çamlık istasyonu anahat sinyalizasyon sistemi uygulaması ile TCDD 3. Bölge sınırları içerisinde yer alan İzmir-Aydın-Denizli arasındaki trenlerin güzergah rotasında, Selçuk ve Ortaklar istasyonları arasında kalan Çamlık istasyonu ve toplamda 20 kilometrelik komşu açık hat güzergahı sinyallenmiş bulunuyor." denildi.

Anklaşman sisteminin, Avrupa Tren Kontrol Sistemi (ETCS) Seviye-1 ve Seviye-2 ile uyumluluk sağlayacak şekilde geliştirildiği aktarılan açıklamada, "Sistem konvansiyonel hatların yanı sıra şehirler arası hızlı tren hatları, şehir içi tramvay uygulamaları, depo-lojistik bölgelerini kontrol edebilecek şekilde de kullanılabilecek. Ayrıca son yıllarda demir yolu uygulamalarında hızla artan fiber-optik üzerinden tren takibi ve hat durumunun izlenmesine olanak sağlayan DAS teknolojisine sahip sistemin ilk uygulaması da Çamlık İstasyonu’nda bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan 8. Eurasia Rail Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı dolayısıyla Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi'nde TCDD Türk Halk Müziği Korosu tarafından konser verildi.

Kaynak: AA