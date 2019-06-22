TÃ¼rkiye
Tatvan kÄ±rsalÄ±nda 3 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
23 Haziran 2019 Pazar 00:58 - Son GÃ¼ncelleme 23 Haziran 2019 Pazar 01:03
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Bitlis'in Tatvan ilcÌ§esi kÄ±rsalÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen hava destekli operasyonda, 3 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
Ä°Ã§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda, Bitlis'in Tatvan ilcÌ§esi kÄ±rsalÄ±nda, Bitlis IÌ‡l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nca bugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen hava destekli operasyonda, 3 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
BÃ¶lgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
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