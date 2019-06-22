Dereler taştı, yollar göle döndü, trafikte aksamalar yaşandı.

Şiddetli yağış, yurt genelinde etkisini sürdürdü.

Samsun'da dere taştı

Samsun'un Terme ilçesinde sağanak nedeniyle Miliç Deresi taştı.

Ev ve iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi, elektrik hatları zarar gördü.

Samsun Büyükşehir Belediye ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu'da heyelan

Ordu'nun Ünye ve İkizce ilçelerindeki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Ufak çaplı heyelanlar meydana geldi.

Belediye ekipleri, ilçedeki yollara gelen hafriyatı temizleme çalışması başlattı.

Selin ortasında kaldılar

Nevşehir'de de araçlarıyla selin ortasında kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Mazı Köyü'nde de ani bastıran yağmurun ardından sel meydana geldi. Hayvanlar sel sularına kapıldı.

Acıgöl ilçesi karayolu yağışlar nedeniyle trafiğe kısa süre kapatıldı.

Gülşehir ve Avanos ilçelerinde yollarda hasar meydana geldi.

Sivas'ta ev ve iş yerlerini su bastı

Sivas'ta dolu ve sağanağın ardından caddeler göle döndü, trafikte aksamalar yaşandı, birçok ev ve iş yerini su bastı.

Kangal ilçesi Alacahan köyünde sel meydana geldi. Tarım arazileri zarar gördü.

Merkeze bağlı Gazibey Köyü'ndeki dere taştı.Ekili alanlar zarar gördü, taşkın nedeniyle dere yatağındaki korumanın duvarı yıkıldı.

Kayseri'de de şiddetli yağmur etkili oldu

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde şiddetli yağmur, yaşamı felç etti. Yağış, ilçenin 3 mahallesinde etkili oldu. Metrekareye 60 kilogram yağış düştü.

Piknikçilerin araçları belediye iş makinelerince kurtarıldı

Konya'nın Halkapınar ilçesinde de sağanağın ardından sel meydana geldi.

İvriz mesire alanında piknik yapan bazı vatandaşların araçları sel nedeniyle mahsur kaldı. Suyun içinde kalan araçlar belediyenin iş makineleriyle kurtarıldı.

Kaynak: TRT Haber