Farklı görevlerde yüksek irtifada görüntüleme yapan insanlı keşif uçakları, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nın gökyüzündeki gözü...

Terörle mücadele, arama-kurtarma çalışmaları, insan kaçakçılığı ile mücadele, asayiş ve narkotik operasyonları...

Emniyet Teşkilatının gizli kahramanları insanlı keşif uçakları, 7 gün 24 saat boyunca görev verilen her yerde hazır bulunuyor.

Yüksek çözünürlüklü kameralarla anlık görüntü paylaşılıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait uçakların son görev yeri ise Trabzon oldu. Araklı ilçesindeki selde kaybolanları arama çalışmalarına katılan insanlı keşif uçaklarına TRT Haber ekibi de eşlik etti.

Özel kameraları sayesinde Araklı'yı tarayan ekipler anlık veri akışı sağlıyor. Uçakta gece görüş özelliğine de sahip olan yüksek çözünürlüklü 4 farklı kamera bulunuyor. Bu kameralar ile 10 bin feet yükseklikten Araklı'daki heyelan ve sel bölgesi didik didik taranıyor.

İnsanlı keşif uçağı, afet alanında saatlerce uçarak, bölgeden gece ve gündüz görüntü alıp o görüntüleri anlık olarak yerdeki birimlerle paylaştı. Görev sırasında uçakta 2 pilot, teknisyen ve görev sistem operatörleri bulundu.

"İhtiyaç duyulduğunda Türkiye'nin dört bir yanına en geç 2 saatte gidiyor"

Pilot Komiser Mehmet Akif Çiçek, "Acil bir durumda haber verilmesinden sonra en geç iki saat içerisinde yurdumuzun her yerinde pilot ve teknisyenlerimizle birlikte görev bölgesine ulaşmış oluyoruz. İhtiyaç duyulan bütün görevlerde kullanılmak üzere devletimiz tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı bünyesinde envantere sunulmuştur."dedi.

6 saat boyunca kesintisiz uçuyor

En son teknoloji ile donatılan insanlı keşif uçakları, binlerce metre yükseklikten gözetleme yapabiliyor. Uçaklar 6 saat boyunca kesintisiz uçuş gerçekleştiriyor. 35 bin feet yüksekliğe çıkabilen uçaklar, helikopterlerin uçuş yapamadığı alanlarda da sık sık görev alıyor.

Haber: Hüseyin Atmiş

Kamera: Okan Uzun

Kurgu: Hasan Natır