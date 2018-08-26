Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

9 günlük bayram tatili sona erdi. Tatili, turizm merkezlerinde geçirenler dönüş yolundaydı.

Ekipler denetimlerini artırdı

İstanbul ve farklı illerden bayram tatili için Tekirdağ ve turizm ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Marmaraereğlisi ile Şarköy ilçelerine gelen tatilcilerin, dün başlayan dönüş yolculuğu sürüyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kara yolundaki yoğunluk nedeniyle kontrol noktaları oluşturarak denetimlerini artırdı.

Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Namık Kemal Üniversite, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkisinde artan trafik yoğunluğu ekipler tarafından sürekli denetleniyor.

Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesiminde trafik yoğun

Tatilin son gününde Sakarya'nın Hendek, Akyazı ve Arifiye kesiminde ulaşım normal seyrederken, Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesiminde araç sayısında artış gözleniyor.

Yolun Sapanca-Kartepe arasındaki bölümünde akıcı yoğunluk devam ederken, otoyolun Ankara yönünde ise sıkışıklık yaşanmıyor.

Bu arada, D-100 ile D-650 karayollarında trafik akışı normal seyrediyor.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tatilcilerin rahat bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla kritik noktalarda tedbir alıyor.

Trafik zaman zaman durma noktasına geldi

İzmir’den İstanbul ve Ankara yönüne gitmek isteyenlerin ana güzergahı olan Manisa’daki yollarda, uzun araç kuyrukları oluştu.

Manisa kent merkezinde Mimar Sinan Bulvarı ve Gediz Kavşağı'nda, zaman zaman durma noktasına gelen İstanbul yönündeki trafiğin akışını sağlamak için emniyet ekipleri, kavşaklarda tedbir aldı.

Ekipler, dönüş yoluna çıkan vatandaşları, dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA