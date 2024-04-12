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Türkiye
AA 12.04.2024 21:58

Tatil dönüşünde trafik yoğunluğu arttı

Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren bazı sürücülerin dönüşe geçmesiyle hareketlilik arttı.

Tatil dönüşünde trafik yoğunluğu arttı
[Fotograf: AA]

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin bir kısmının dönüş yolculuğu sürüyor.

Otoyolu'nun Bolu kesiminde İstanbul istikametinde Gerede, Yeniçağa Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkileri ile Gerede-Karadeniz Bağlantı yolunda zaman zaman akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Otoyoldaki trafik yoğunluğu nedeniyle D-100 kara yolunu kullanan sürücüler nedeniyle de bu güzergahta da zaman zaman araç yoğunluğu görülüyor.

Kocaeli

Kuzey Marmara ve Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Tatil dönüşünde trafik yoğunluğu arttı

Bayramın son gününde İstanbul'a dönen tatilciler sebebiyle Kuzey Marmara ve Anadolu Otoyolu'nda İzmit ilçesinin girişinden itibaren uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul yönüne giden sürücüler Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit, Dilovası ve Gebze kesiminde trafik yoğunluğuna neden oluyor. Anadolu Otoyolu'nun Gültepe mevkisi ile D-100 kara yolunun İzmit kent merkezinden geçen kesiminde de araçlar güçlükle ilerliyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yollardaki kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Anadolu ile Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişlerinde İstanbul istikametinde ise akıcı yoğunluk devam ediyor.

Düzce

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde İstanbul istikametinde araç hareketliliği sürüyor.

Tatil dönüşünde trafik yoğunluğu arttı

Üçköprü, Kaynaşlı ve Düzce gişeleri mevkilerinde yoğunluğun arttığı görüldü.

Bolu Dağı Tüneli çıkışı ile 1, 2, 3 ve 4. viyadüklerde ise trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor.

Güzergahlarda trafik akışı Ankara istikametinde ise normal seyrinde ilerliyor.

Dönüş trafiğinin yarın ve pazar günü artması bekleniyor.

'Kilit Kavşak'ta yoğunluk artıyor

Bayram için memleketlerine gidenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan ve "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.

Tatil dönüşünde trafik yoğunluğu arttı

Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun pazar günü artması bekleniyor.

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