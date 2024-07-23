Taşkınlara erken uyarı sistemi ile önlem

Şehirleri tehdit eden dere ve nehir taşkınlarının önüne geçilmesi amacıyla Taşkın Yönetim Planı devreye alındı.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 10 binin üzerinde taşkın kontrol tesisi inşa edildi.

Hedef 723 Taşkın Erken Uyarı Sistemi

Türkiye'de çoğu Karadeniz Bölgesi'nde olmak üzere 322 Taşkın Erken Uyarı Sistemi bulunuyor. Sayının yıl sonuna kadar 533'e çıkarılması planlanıyor. Hedef ise Türkiye genelinde 723 Taşkın Erken Uyarı Sistemi kurmak.

Sistemle su seviyesindeki yükselme önceden tespit ediliyor. Taşkın riski, sistemdeki radar ve sensörler vasıtasıyla yerel yönetimler ile yerleşim yeri sakinlerine kısa mesaj yoluyla bildiriliyor.

Dere yataklarına yapılan müdahaleler önlenecek

Seviye Gözlem İstasyonları kurulmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Dere yataklarına yapılan müdahalelerin önlenmesi başta olmak üzere taşkınların önüne geçecek tedbirler için mevzuat hazırlıkları da devam ediyor.

Haber: Yasemin Asan