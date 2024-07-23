Açık 27.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 23.07.2024 06:24

Hafriyat kamyonu yol kenarındaki tıra çarptı: 1 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu'nda lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran tıra arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı. Kazada, tır şoförü Ramazan Akgül hayatını kaybetti.

Hafriyat kamyonu yol kenarındaki tıra çarptı: 1 ölü

Kaza, dün akşam saat 22.15 sıralarında Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi.

Ramazan Akgül yönetimindeki tırın lastiği patladı. Tır şoförü Ramazan Akgül, patlayan lastiği kontrol etmek için emniyet şeridinde durdu. Bu sırada Cem Erdoğan yönetimindeki hafriyat kamyonu tıra çarptı.

Çarpışma anında Ramazan Akgül, tır ve hafriyat kamyonu arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Akgül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, incelemelerin ardından Akgül'ün cansız bedeni morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası Kuzey Marmara Otoyolu
Sıradaki Haber
Balıkesir’de 7 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:54
Zehir tacirlerine 16 ilde operasyon: 59 gözaltı
07:28
Trump: Demokrasi için kurşun yedim
07:20
Macaristan, Ukrayna tutumu nedeniyle AB toplantısından çıkarıldı
07:12
Taşkınlara erken uyarı sistemi ile önlem
07:07
Eşi beyanda bulunmayı reddetmişti: Sanchez 'yolsuzluk' soruşturmasında ifade verecek
06:52
Merkez Bankası rezervlerindeki yükseliş ekonomiye güveni artırıyor
Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları İsrail askeri araçlarını hedef aldı
Kassam Tugayları İsrail askeri araçlarını hedef aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ