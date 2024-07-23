Hafriyat kamyonu yol kenarındaki tıra çarptı: 1 ölü

Kaza, dün akşam saat 22.15 sıralarında Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi.

Ramazan Akgül yönetimindeki tırın lastiği patladı. Tır şoförü Ramazan Akgül, patlayan lastiği kontrol etmek için emniyet şeridinde durdu. Bu sırada Cem Erdoğan yönetimindeki hafriyat kamyonu tıra çarptı.

Çarpışma anında Ramazan Akgül, tır ve hafriyat kamyonu arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Akgül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, incelemelerin ardından Akgül'ün cansız bedeni morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.