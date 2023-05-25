Taşıdığı kamyonla birlikte köprüye sıkıştı

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi'nde Ümit Kalander yönetimindeki çekici, taşıdığı kamyonla altından geçtiği otoyol köprüsüne takıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Cadde, kent merkezi istikametine trafiğe kapatıldı. Köprüye sıkışan kamyon, vinç ile 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Çevredekiler çalışmaları cep telefonuyla görüntüledi. Çalışmaların tamamlanmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı.
Çekici ve kamyonun hasar gördüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı.