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Türkiye
DHA 25.05.2023 14:51

Taşıdığı kamyonla birlikte köprüye sıkıştı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kamyon taşıyan çekici, altından geçtiği sırada köprüye sıkıştı. Kamyon, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Taşıdığı kamyonla birlikte köprüye sıkıştı

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi'nde Ümit Kalander yönetimindeki çekici, taşıdığı kamyonla altından geçtiği otoyol köprüsüne takıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Cadde, kent merkezi istikametine trafiğe kapatıldı. Köprüye sıkışan kamyon, vinç ile 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Taşıdığı kamyonla birlikte köprüye sıkıştı

Çevredekiler çalışmaları cep telefonuyla görüntüledi. Çalışmaların tamamlanmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı.

Çekici ve kamyonun hasar gördüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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