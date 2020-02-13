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Tarım ve Orman Bakanlığına pilot ve makinist alınacak
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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sözleşmeli pilot ve uçak bakım kontrol makinisti alacak.
Tarım ve Orman Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 1 pilot ve 1 makinist alımı için başvurular Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Havacılık Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılacak.
Söz konusu başvurular 17 Şubat saat 09.00'dan 21 Şubat saat 16.00'ya kadar gerçekleştirilebilecek.
Başvuruda bulunan adaylardan, ön değerlendirme sonucunda mülakata girmeye hak kazananlar www.ogm.gov.tr internet adresinden duyurulacak.
Mülakat ise 2 Mart saat 10.00'da OGM'de yapılacak.
Etiketler: tarım ve orman bakanlığı orman genel müdürlüğü resmi gazete pilot ve uçak bakım kontrol makinisti başvuruSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 09:05
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