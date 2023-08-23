Tarım ve Orman Bakanlığı: Parça parça çıkan her dumana müdahale ediliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına 8 söndürme uçağının katıldığı, bu uçaklardan bir tanesinin çok yüksek tonajda su taşıyabilen, Rusya'dan kiralanan uçaklardan olduğu, 4'ü gece görüş özelliğine sahip 26 söndürme helikopteri, 639 arazöz ve iş makinasının yanı sıra 2 bin 700'e yakın personelle çalışmalara devam edildiği aktarıldı.

Herhangi can ve mal kaybı yaşanmaması adına, yangının tehdit ettiği yerleşim birimlerinde olası en kötü senaryoya karşı her türlü tedbirin alındığı ifade edilen açıklamada, bu amaçla 9 köyün tahliye edildiği, 337 hanenin bulunduğu bu köylerde 1251 vatandaşın yaşadığı belirtildi.

"Herhangi bir hayati tehlikesi olan bir vatandaşımız yok"

Bu köylerden Ulupınar köyünde 5, Yağcılar köyünde de 4 evin hasar gördüğü kaydedilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Köylerden ilk etapta kronik hastalığı olan yaşlı olan vatandaşlarımız tedbiren ki bunların sayısı yaklaşık 83 kişi bu vatandaşlarımız hastanelere sevk edildi. Bunlardan sadece 8’i müşahede altında, o da yine kronik hastalığı olan ve belli bir yaş üzerinde olan vatandaşlarımız, herhangi bir hayati tehlikesi olan bir vatandaşımız yok.

85 küçükbaş, 3 büyükbaş olmak üzere toplam 88 hayvan zayiatı bulunmaktadır. Ayrıca 10 ahır hasar almıştır. Halihazırda hava araçları yoğun bir şekilde şu anda su alma faaliyetlerine devam ettiği için Çanakkale Boğazı çift taraflı olarak gemi trafiğine kapatılmıştır. Çanakkale-Çan kara yolu tedbiren kapatılmıştır. 1500 hektarlık bir alanda geniş bir alanda parça parça çıkan her dumana müdahale ediliyor. Amacımız bunların büyümemesini sağlamak. Yangının etrafı bu 1500 hektarın etrafı hemen hemen çevrilmiş vaziyette. Bugün akşamüstü daha genel bir resim ortaya çıkar."

"Eceabat'ta çıkan yangın kontrol altına alındı"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde bugün başlayan orman yangının da kontrol altına alındığını duyurdu.

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kastamonu merkeze bağlı Eymür köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının fark edilmesi üzerine, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.

Helikopterle havadan da müdahale edilen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl’deki orman yangını kontrol altına alındı

Bingöl'ün merkeze bağlı Uzunsavat köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Sancak beldesi Uzunsavat köyünde çıkan örtü yangını, büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Yangını gören çevre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye 2 arazöz, 2 iş makinesi, 1 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve 25 personel sevk edildi. Vatandaşların ve jandarma personelinin de desteğiyle ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Eskişehir'de ormanlık alanda etkili olan yangına müdahale ediliyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına, balya makinesinden sıçrayan kıvılcımın neden olduğu belirlendi.

Kümbet ve Oynaş kırsal mahalleleri arasındaki alanda anız yangını çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangının ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye destek ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Seyitgazi-Afyonkarahisar kara yolu trafiğe kapatıldı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, orman yangınının Seyitgazi'ye bağlı Oynaş Mahallesi'nde saat 13.00 sularında balya makinesinin kıvılcım atması sonucu anız yangını ile başladığı bildirildi.

Alevlerin Gökbahçe ve Kümbet mahallelerindeki ormanlık alana hızla yayıldığı belirtilen açıklamada, "Yangına, 1 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter, 3 iş makinesi, 20 arazöz, 8 itfaiye aracı, 3 loder, 6 dozer, 5 su tankeri, 2 greyder ve yaklaşık 200 personel ile müdahale edilerek kontrol altına alma çalışmaları sürdürülmektedir. Çevre illerden personel ve araç destekleriyle müdahaleye devam edilmektedir" bilgisi paylaşıldı.