Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağışlar ve barajların doluluk oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son verilere göre, Ekim 2018-Şubat 2019 döneminde yağışların bir önceki aynı dönemle kıyaslandığında yüzde 26,7 arttığını, geçen yıla kıyasla ise bu yılın başındaki yağış artışının yüzde 44'ü bulduğunu aktaran Pakdemirli, "Geçen yıl bu dönemde içme suyu maksatlı barajlarda yüzde 39,3 doluluk oranı varken bu yıl yüzde 51,9'a yükseldi. Aynı dönemde İstanbul'da içme suyu barajlarındaki su miktarı 708,5 milyon metreküpten 801,9 milyon metreküpe, Ankara'da 151,1 milyon metreküpten 283,9 milyon metreküpe, İzmir'de de 138,9 milyon metreküpten 240,9 milyon metreküpe çıktı." diye konuştu.

"Türkiye'nin yağışlar ve suyla ilgili hiçbir sıkıntısı yok"

Pakdemirli, sulama maksatlı barajlardaki doluluk oranının geçen yıl yüzde 38,9 iken bu yıl yüzde 50,4'e, enerji maksatlı barajlarda yüzde 39,1'den yüzde 46,6’ya çıktığını söyledi.

Barajların doluluk oranının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50 arttığına dikkati çeken Pakdemirli, "Barajların doluluk durumuyla ilgili herhangi bir sıkıntımız görünmüyor. Yağışların gidişini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ile birlikte takip ediyoruz. Yağışlar fazla olunca bunu enerji üretimi için hidroelektrik santrallerine kaydırmamız söz konusu oluyor. Genel itibarıyla Türkiye'nin yağışlar ve suyla ilgili hiçbir sıkıntısı yok. Yazın susuz kalmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA