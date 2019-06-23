Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl Bakanlık olarak buğday ve arpa için iyi fiyat verdiklerini belirterek, "Buğdayın tonunda taban fiyat bin 350, arpada bin 100 lira, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle... Geçen yıla oranla net rakamların yüzde 35-40 üzerinde bir fiyatla çiftçimizi bu yıl daha memnun etme yolunda adımları atmış olduk" dedi.

Pakdemirli, Marmara ve Trakya'da buğdayda hasadın başladığını söyleyerek, bol ve bereketli bir hasat dönemi olmasını temenni etti.

Hasat döneminin çiftçiler için bayram olduğunu ifade eden Pakdemirli, şu anda çiftçilerin bayramı yaşadığını dile getirdi.

Kendisinin daha önce de biçerdöver kullandığını anlatan Pakdemirli, biçerdöverle hasat yaptı ve tarlada incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA