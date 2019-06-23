Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/2ty8POxosT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 23 Haziran 2019
Hava harekatlarında, terör örgütünün silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan yerleri vuruldu.
Kaynak: TRT Haber