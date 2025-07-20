Parçalı Bulutlu 31.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 20.07.2025 14:38

Tarihi rekora son bir adım: Antalya'da tüm zamanların temmuz rekoru kırıldı

Antalya, temmuz ayında yabancı ziyaretçi sayısında yeni bir rekora daha imza attı.

Tarihi rekora son bir adım: Antalya'da tüm zamanların temmuz rekoru kırıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, 19 Temmuz 2025 tarihinde Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından toplam 102 bin 6 yabancı ziyaretçi Türkiye’ye giriş yaptı. Bu sayı, temmuz ayları içinde bugüne dek kaydedilmiş en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti.

“Antalya, temmuzda rekora doymuyor"

Bakan Ersoy, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"19 Temmuz 2025 tarihinde Antalya ve Gazipaşa havalimanlarımızdan 102.006 yabancı ziyaretçi girişi gerçekleşti. Bu rakam, temmuz aylarında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak tarihe geçti.

11 Temmuz’da 100.681 yabancı ziyaretçiyle başlayan artış ivmesi, 19 Temmuz’da zirveye taşındı. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında kırılan 102.755 kişilik tüm zamanların rekoruna ise bir adım daha yaklaştık. 1 Ocak – 19 Temmuz tarihleri arasında Antalya’ya hava yoluyla gelen ziyaretçi sayısı ise 7 milyon 874 bin 687’ye ulaştı.

Antalya; güneşi, denizi, tarihî, eşsiz doğası ve güçlü turizm altyapısıyla sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da göz bebeği olmaya devam ediyor. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla turizmde yakaladığımız bu başarıda emeği olan tüm sektör paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.”

Günlük ziyaretçi girişinde zirveye bir adım kaldı

Bakanlık verilerine göre, 19 Temmuz’da kaydedilen 102 bin 6 kişilik giriş, yalnızca temmuz ayları için değil, yıl genelinde de rekor seviyeye yaklaştı. 2024 yılının ağustos ayında kırılan 102 bin 755 kişilik tüm zamanların rekoru, bu yeni verilerle neredeyse eşitlenmiş oldu.

7,8 milyon turisti aştı

2025 yılı başından 19 Temmuz’a kadar geçen sürede Antalya’ya hava yoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 7 milyon 874 bin 687 olarak kaydedildi.

“Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda atılan adımlar ve turizm sektörünün koordineli çalışmaları, ülkenin küresel turizmdeki konumunu istikrarlı biçimde yukarı taşıyor.

Antalya, yalnızca tarihî ve doğal güzellikleriyle değil; aynı zamanda rekabetçi yapısıyla da Türkiye’yi dünya turizminin zirvesine taşıyan lokomotif kent olmaya devam ediyor. 

ETİKETLER
Antalya Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy Turist Turizm
Sıradaki Haber
Uşak'ta orman yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:19
Gazze'de ambulans sirenleri yardım çağrısı için çaldı
16:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de
15:46
Dışişleri: Türkiye, hukuki alanda Filistin davasının en güçlü savunucularındandır
15:36
Yurdun doğusundaki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı
15:37
MEB, YKS için velilere yönelik kılavuz hazırladı
16:05
Uşak'ta orman yangını
Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle bir bebek daha hayatını kaybetti
Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle bir bebek daha hayatını kaybetti
FOTO FOKUS
Dürzi gruplar TRT Haber ekibine ateş açtı
Dürzi gruplar TRT Haber ekibine ateş açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ