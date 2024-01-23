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Türkiye
İHA 23.01.2024 13:14

Tarihi caminin kurşun levhalarını çalarak 700 liraya sattılar

Bursa'da 527 yıllık tarihi caminin kurşunlarını çalan hırsızlar polisin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Ekipler, şüphelilerin kurşun levhayı hurdacıya 700 lira karşılığında sattıklarını tespit etti.

Tarihi caminin kurşun levhalarını çalarak 700 liraya sattılar

Fatih döneminde Kazzazoğlu Sole Mehmet Paşa tarafından 1497 yılında yaptırılan camide görev yapan imam Mehmet Ç. çatıda bulunan kurşun levhaların olmadığını gördü.

İmamın durumu polise bildirmesi üzerine Yıldırım ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım SÖS Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Olay yerinde bulunan tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin camiden biraz uzaklaştıktan sonra ticari taksiye binerek bir hurdacıya kurşun levhayı 700 lira karşılığında sattıklarını tespit etti.

Tarihi caminin kurşun levhalarını çalarak 700 liraya sattılar

Harekete geçen ekipler hurdacıya giderek kurşun levhayı geri alırken şüphelilerin kimlik tespitini de yaptı.

Şüphelilerin oradan da yine aynı ilçede bulunan Demirkapı Mahallesi'ne gittiklerinin tespit edilmesinin ardından yapılan operasyonla Ç.F. ve Y.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adliyeye sevk edildi. 

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