Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor'un taraftarları mücadeleyi izlemek üzere İstanbul'a gitti.

Sivas ve Kayseri'den yola çıkan otobüslere, Anadolu Otoyolu'nun Akyazı kesiminde yol kenarındaki kişiler tarafından taşlı saldırı düzenlendi.

Yaralanan 8 kişi, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taraftarlar arasında tartışma çıktı

Öte yandan, Düzce'de aynı tesiste mola veren otobüslerde yer alan 2 takım taraftarları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın arbedeye dönüştüğü olaya, Hendek ve Gümüşova jandarma ekipleri müdahale etti. Taraftarların yerlerini almasıyla otobüsler yollarına devam etti.

Jandarma ve polis ekiplerince otoyol güzergahındaki tesislerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alındı.