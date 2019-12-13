Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 Cumhurbaşkanlığı Programı kapsamında "tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı" belgelerinin e-Devlet üzerinden alabilmesi için çalışma başlattı.

Belgeler gelecek yılın ilk yarısında artık tapu müdürlüklerine gidilmeden e-Devlet üzerinden alınacak.

Mevcut 4 belge resmi geçerlilikleri olabilmesi için tapu müdürlüklerinden alınıyordu. e-Devlet'e dahil edilecek işlemlerle vatandaşlar tapu müdürlüklerine işlem başvurusunda bulunmadan elektronik ortamda resmi belgelerini temin edebilecek.

Kaynak: AA