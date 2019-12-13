Tapuda yeni dönem: e-Devlet'ten alınabilecek13 Aralık 2019 Cuma 10:32 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 12:36
Tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kayıtları, yeni yılın ilk yarısından itibaren tapu müdürlüklerine gitmeden "e-Devlet" üzerinden alınabilecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 Cumhurbaşkanlığı Programı kapsamında "tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı" belgelerinin e-Devlet üzerinden alabilmesi için çalışma başlattı.
Belgeler gelecek yılın ilk yarısında artık tapu müdürlüklerine gidilmeden e-Devlet üzerinden alınacak.
Mevcut 4 belge resmi geçerlilikleri olabilmesi için tapu müdürlüklerinden alınıyordu. e-Devlet'e dahil edilecek işlemlerle vatandaşlar tapu müdürlüklerine işlem başvurusunda bulunmadan elektronik ortamda resmi belgelerini temin edebilecek.
Kaynak: AA