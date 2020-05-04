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Suudi Arabistan'daki tır şoförleri Türkiye'ye getirildi
[Fotoğraf: AA]
Suudi Arabistan'da bulunan 64 TIR şoförü, gemi ile Türkiye'ye getirildi. Gemide bekletilen şoförler yarın sabah İskenderun Limanı'na çıkarılarak karantinaya alınacak.
Yaklaşık iki ay önce 64 TIR şoförü Suudi Arabistan'a gitti. Yüklerini boşaltan şoförler, koronavirüs sebebi ile RO-RO gemilerinin yeni sefer düzenlememesi üzerine dönüş yapamadı.
Yapılan girişimler sonucu şoför ve TIR'ları taşıyan RO-RO gemisi, Suudi Arabistan'dan çıkarak 2 gün süren yolculuğun ardından İskenderun Körfezi'ne ulaştı.
Körfezde bekletilen gemi, sabah saatlerinde yolcuların sağlık kontrolünün ardından tahliye edilecek.
64 TIR şoförü, 14 gün karantina altında tutulacak.
Etiketler: salgın pandemi koronavirüs karantina covid-19Son Güncelleme: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 18:29
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