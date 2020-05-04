Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatının çalışmaları koronavirüs önlemleri alınarak sürüyor.

Taksim'den etkinlikler izlenebilecek

İnşaatta sona yaklaşıldı. AKM'nin 2020'nin sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor

Havadan görüntülenen binada yeni opera salonunun net şekilde ortaya çıktığı görülüyor. Çelik konstrüksiyonun tamamlandığı yapıda işçiler bağlantıları yapıyor.

Küre şeklindeki tasarımı dikkat çeken opera salonundan dünyada 6 tane bulunuyor. Tamamlandığında 7'ncisi Atatürk Kültür Merkezi'nde olacak.

2 bin 500 kişilik salonda hareketli bir sahne yer alacak. Merkezde ayrıca tiyatro, konferans, sinema ve sergi salonları ile kütüphane, otopark ve restoran da bulunacak.

Yeni AKM'de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek. Bu sayede Taksim Meydanı'ndan da AKM'nin içindeki etkinlikler izlenebilecek.