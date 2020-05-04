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Pancar toplarken uçuruma düştü
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de pancar toplamak için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlanan bir kişi, 5 saat süren çalışmayla kurtarıldı.
Zap Vadisi'ne pancar toplamak için giden 51 yaşındaki Süleyman Kurt, çıktığı kayalıklarda dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı.
20 metre yükseklikten düşen Kurt için bölgeye AFAD, UMKE ve Hakkari Üniversitesi Arama Kurtarma timi sevk edildi.
Ayak bileği kırılan Süleyman Kurt, 5 saat süren çalışma sonrasında patikadan sedyeyle çıkardı.
Etiketler: zap vadisi UMKE pancar AFADSon Güncelleme: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 17:57
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