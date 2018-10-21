Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda bekleyiş sürüyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının aydınlatılmasına yönelik, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ediyor.

Akşam saatlerinde Başkonsolosluk binasına gelen, konsolosluk plakalı bir araçtan, üzerilerinde numara bulunan ve İngilizce olarak "Kişiye özel" yazılı 3 kutu indirildi.

Kutuların bina içerisine taşınmasının ardından araç, kapıda beklemeye başladı.

Kutuların içerisinde ne olduğu öğrenilemezken, ulusal ve uluslararası basın mensuplarının Başkonsolosluk önündeki bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA