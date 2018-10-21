İstanbul, İzmir ve Ankara Baro başkanları belli oldu

İstanbul Barosu, kuruluşunun 140'ıncı yılını kutluyor. Baro başkanlığı seçimlerinde bu yıl ilk kez 10 aday yarıştı.

Adaylardan 2’si seçime bağımsız olarak katıldı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki seçimlerde kayıtlı 41 bin avukattan 26 bini, 105 sandıkta oy kullandı.

Saat 9'da başlayan oy verme işlemi 17'de sona erdi. Yarış, Hasan Kılıç ile Mehmet Durakoğlu arasında geçti.

Oy sayımı sonucu baro başkanı değişmedi. 8 bin oy ile oyların yaklaşık yüzde 31'ini alan Mehmet Durakoğlu, İstanbul Baro başkanlığına yeniden seçildi. Hasan Kılıç ise yüzde 26'da kaldı.

Ankara Barosu başkanlığına Erinç Sağkan seçildi

Ankara Barosu'ndaki seçimlerde de 3 aday yarıştı.

Yaklaşık 11 bin oyun 7 bin 200'ünü alan Erinç Sağkan, Ankara'da Baro Başkanlığı’na seçildi.

İzmir Barosu başkanlığına Özkan Yücel seçildi

5 adayın yarıştığı İzmir Barosu başkanlığı için ise yaklaşık 9 bin avukat sandık başına gitti.

İzmir Barosu başkanlığına yaklaşık 2 bin oy alan Özkan Yücel seçildi.

Kaynak: TRT Haber