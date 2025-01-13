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Türkiye
AA 13.01.2025 12:16

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
[Fotograf: AA]

Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınanlar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Buraya konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları da çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor.

Gümrük işlemleri tamamlananlar, Suriye'ye geçiş yapıyor.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

"Ailem burada kaldı ama 1-2 aya onlar da gelecek"

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenlerden Muhammed Ali El-Hammud, gazetecilere, 10 yıl sonra memleketi Halep'e döneceği için mutlu olduğunu söyledi.

Türk halkına misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden El-Hammud, "Elhamdülillah savaş bitti, Esed gitti." dedi.

Udeyir Hac Muhammed de 2013'te geldiği Türkiye'de eğitim aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Savaş bitti, rejim de yıkıldı. Orada durumlar iyiymiş. Bakacağız hayat bizi nereye götürecek. Karşıda akrabalarım bekliyor. İlk başta ben gidiyorum. Ailem burada kaldı ama 1-2 aya onlar da gelecek."

Safa Hedli de ülkesine döneceği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Memleketimiz İdlib'e dönüyoruz. Öncesinde babam gitmişti, şimdi de annemle gidiyoruz. 7. sınıf öğrencisiyim. Orada okula yazılacağım. Sonrasında evimizi düzenleyeceğiz." diye konuştu.

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