Türkiye
Suriye sınırına obüs sevkiyatı
29 Aralık 2018 Cumartesi 21:12 - Son Güncelleme 29 Aralık 2018 Cumartesi 21:12
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen obüsleri taşıyan konvoy, Gaziantep güzergahına hareket etti.
Daha önce Hatay'a gönderilen obüslerin yüklü olduğu tırlar, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek Gaziantep kara yoluna doğru harekete geçti.
Sınır birliklerine sevk edileceği öğrenilen araçların, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.
Kaynak: AA
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