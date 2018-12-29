Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TCDD ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle inşaatına 2017 yılında başlanan GAZİRAY Banliyö Projesi'nin Başpınar Bölgesi'ndeki şantiye alanındaki incelemelerin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Bakan Turhan, Gaziantep'in, Türkiye'nin ve bölgesinin gelişen, büyüyen önemli bir kenti olduğunu belirtti.

Son yıllarda önemli atılımlar yapan kentin, krizleri de fırsatlara çevirmiş bir kent olduğuna işaret eden Turhan, sürekli büyüyüp gelişen Gaziantep'te yaşanan ulaşım sorunlarını da çözebilmek için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile GAZİRAY Projesi'ni hayata geçirdiklerini anımsattı.

Hatta 16 istasyon bulunacak

Çalışmaların büyük hızla devam ettiği projenin bölgeye gelecek yüksek hızlı tren ve şehir içerisinde kullanılacak ulaşıma kolaylık sağlayacağını aktaran Turhan, şöyle konuştu:

"Projeyle önemli mesafeler katedilmiş durumda. 25 kilometre uzunluğundaki projenin Başpınar ile Mustafa Yavuz kavşakları arasındaki kesiminde çalışmalar yürütülüyor. Bu hatta 16 istasyon bulunacak. Bu proje Gaziantep'in yerleşim yerleriyle çalışma alanları arasındaki ulaşımı sağlayacak. Günde 360 bin vatandaşımıza hizmet verecek olan proje, bir anlamda toplu taşıma olarak da Gaziantep'e hizmet verecek bir altyapı projesini hayata geçiriyoruz. Projeyi etap etap hizmete açmayı planlıyoruz. Genel olarak projede ilerleme yüzde 70 mertebesinde."

Projenin inşaat aşamasındaki çalışmalarından yerleşim yerlerinin etkilenmemesi için 5 kilometrelik alanın yerin altından katedileceğini anlatan Turhan, etap etap tamamlanacak projenin tam anlamıyla 2020 yılında bitirilmesinin hedeflediklerini kaydetti.

Bakan Turhan, daha sonra Gaziantep-Oğuzeli kara yolundaki yol yapım çalışmalarında da incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA