Sultangazi'de iş yerinde göçük
Haber Giriş: Kaynak: İHA
Sultangazi'de iş yerinde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarıldı.
Sultangazi Cebeci Mahallesinde bulunan bir iş yerinde göçme meydana geldi.
Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir işçi göçük altında kaldı.
İtfaiye ekipleri tarafından göçük altından çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 09:51