Sultanbeyli’de Kur'an kursunda yangın

Battalgazi Mahallesi Akıncılar Caddesi'ndeki Halidiye İlim Yayma Kur'an Kursu'nun bahçesindeki barakada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede kurs binasının çatısına da sirayet etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kursta yatılı kalan 25 kişi yangın nedeniyle kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle kurs binasında hasar oluştu.