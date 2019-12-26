Adana'da 4 gündür yağan yağmur etkisini biraz da olsun azalttı. Sel nedeniyle oluşan taşkın çekilince hasar da ortaya çıkmaya başladı.

Kürkçüler Cezaevi'nden tahliye olduğu gün kendisini almaya gelen 4 kişiyle birlikte sel sularına kapılıp daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Can-Kur ekipleri tarafından sazlıklara tutunmuş halde bulunan şahısların da otomobilleri hurdaya dönmüş halde derede bulundu.

Aynı yerde sel sularına kapılan başka bir otomobil de hurdaya dönmüş halde bulundu.

Bölge balçık içinde olduğu için otomobiller çıkarılamadı.

Sadece otomobiller değil tarlalar da sular içinde kaldı. Cezaevinin hemen yan tarafındaki tarlanın sahibi Sedat Kara aşırı yağmur nedeniyle ektiği patates tarlasının tamamen su altında kaldığını söyledi.

Kara, derede iki araç olduğunu, akşam cezaevinden çıkan bir kişi ile vatandaşın araçlarının olduğunu ancak araçların hala alınamadığını da belirtti.

Yüreğir Seyhan ve Ceyhan'da okullar tatil

Adana'nın Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki bazı okullarda, Ceyhan ilçesinin ise tüm okullarında elverişsiz hava koşulları nedeniyle eğitimin bir gün tatil edildiği açıklanmıştı.

Kaynak: İHA