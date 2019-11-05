Suç örgütlerine silah yapıp satan şebekeye operasyon05 Kasım 2019 Salı 12:32 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 12:35
4 ilde Ankara merkezli operasyonda, imal ettikleri silahları suç örgütlerine sattıkları belirlenen şebekeden 10 zanlı gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli'de yasa dışı atölye kurup imal ettikleri silahları, suç örgütlerine sattıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı.
Yaklaşık 6 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 10 zanlı gözaltına alınırken, bir kalaşnikof tüfek, 20 tabanca, çeşitli çap ve markada bin 700 mermi ve çok sayıda silah parçası ile silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA