Türkiye
Siirt'te özel bir hastanede yangın çıktı: Hastalar tahliye ediliyor05 Kasım 2019 Salı 12:29 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 12:31
Siirt'te özel bir hastanede çıkan yangın nedeniyle hastalar binadan tahliye ediliyor.
Merkez Bahçelievler Mahallesi, Güres Caddesi'ndeki özel bir hastanede henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı.
Hastalar binadan tahliye ediliyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Siirt yangın özel hastane yangın