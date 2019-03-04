İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2019 Şubat ayında toplam 7 bin 893 kırsal operasyon, şehirlerde 2 bin 8 operasyon yapıldığını açıkladı.

Operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde; yeşil kategoride aranan Ümit İlter, gri kategoride aranan Emel Yeşilırmak, İbrahim Gökçek isimli teröristlerin de bulunduğu toplam 93 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden 8'i öldürüldü, 52'si sağ olarak ele geçirildi, 33 terörist de teslim oldu.

973 kişi tutuklandı

Terör örgütüne yardım yataklık yaptığı belirlenen 5 bin 24 şüpheli gözaltına alınmış, 973'ü tutuklanmıştır. 171 sığınak, barınak kullanılamaz hale getirildi. 129 silah, 48 mayın, 52 el bombası, 610 kg patlayıcı madde 33 bin 970 adet mühimmat ele geçirildi.

Çataklı, "Mahalli idareler seçim çalışmalarında ülke genelinde 214 olay meydana geldi. Bu olayların 89’u muhtarlık seçimleriyle ilgili yaşandı." dedi.

"511 bin 646 kişiye FETÖ'den işlem yapıldı"

Çatak açıklamalarına şöyle devam etti:

"15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar ülke genelinde 511 bin 646 tekil kişiye FETÖ'den işlem yapıldı. Gözaltına alınanların 30 bin 709’u halen tutuklu. Bylock çalışmaları kapsamında daha önce tespit edilmemiş 4 bin 676 şahsın Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Ayrıca bugüne kadar 95 bin 310 tekil kullanıcı tespit edildi. 79 bin 337 kişiye adli işlem yapıldı."

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 314 bin 590" dedi.

Son bir ayda 1 ton 422 kilogram eroin ele geçirildi

Çataklı uyuşturucu operasyonlarına ilişkin, "Son bir ayda uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1 ton 422 kilogram eroin, 10 ton 202 kilogram esrar ve 846 kilogram kokain ele geçirildi" dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA