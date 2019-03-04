Türkiye

Ekipler köpeklerin yaraladığı genç için seferber oldu

04 Mart 2019 Pazartesi 09:57 - Son Güncelleme 04 Mart 2019 Pazartesi 09:57

Ağrı Doğubayazıt'ta, kendi köpeklerinin saldırısıyla yaralanan bir genç, kar nedeniyle mahsur kaldığı köyden özel idare ve sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla hastaneye götürüldü.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Besler köyünde hayvanları yemlemek için ahıra giden 15 yaşındaki Servet Altıntaş, beslediği köpeklerin saldırısına uğradı. Yakınları, köpeklerin sağ bacağından ısırdığı Altıntaş'ın hastaneye ulaştırılması için 112 ve İlçe Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Altıntaş'ın hastaneye ulaştırılması için harekete geçen ekipler, iş makinesiyle karla kaplı köyün yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Bu sırada yola çıkan ambulans da köye 3 kilometre kala kara saplandı. Ekiplerin çalışmasıyla saplandığı yerden çıkarılan ambulans, köy girişine kadar yakınları tarafından minibüsle getirilen Altıntaş'ı alarak Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine ulaştırdı. Hastanede sağ bacağına dikiş atılan Altıntaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA

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