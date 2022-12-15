Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 10:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Su kanalında 4 gün boyunca mahsur kalan köpeğe kurtarma operasyonu
[Fotograf: DHA]
İstanbul Küçükçekmece'de girdiği su kanalında 4 gün mahsur kalan köpeği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri kurtardı. Kurtarılan köpek belediyeye ait barınakta bakıma alındı.
Küçükçekmece'de su kanalına düşen köpek, 4 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi.
Vatandaşların defalarca kurtarma girişimleri sonuçsuz kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kanal içinde sürekli hareket eden köpeği yakalayamadı.
Cumartesi günü olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları kanala girerek köpeği yakaladı.
Kanalın içine sarkıtılan halatlar yardımı ile çekilerek kurtarılan köpek, belediyeye ait barınağa götürülerek bakıma alındı.
Kanalın içinde mahsur kalan köpek ve İSAK dalgıçlarının köpeği kurtardığı anlar kameraya yansıdı.
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