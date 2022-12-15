Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 10:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Heimlich manevrası öğrencinin hayatını kurtardı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, okulda soluk borusuna yemek kaçan öğrenciyi müdür yardımcısı heimlich manevrasıyla ilk yardım yaparak kurtardı.
Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Şehit Adem Yavuz İlkokulu’nda 4. sınıf öğrencisi Abdulsamet Öztürk bir şeyler yerken nefes borusu tıkandı. Nefes alamayan ve çırpınarak sağa sola koşturmaya başlayan öğrenci Abdulsamet Öztürk'ü koridorda Müdür Yardımcısı Hüseyin Çavdır fark etti.
Öğrencisinin nefes almakta güçlük çektiğini ve çırpındığını fark eden Çavdır, hemen heimlich manevrası uygulamaya başladı.
Müdür Yardımcısı Çavdır'ın heimlich manevrasının ardından 4. sınıf öğrencisi Abdulsamet Öztürk normalleşerek rahat nefes almaya başladı.
Etiketler: Gaziantep İlk Yardım
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