TBMM Genel Kurulu, bu hafta, sporda şiddete karşı yeni önlemleri içeren teklif ile tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifinin görüşmeleri için mesai yapacak.

Bu hafta Meclisin gündeminde sporda şiddete karşı yeni önlemleri içeren teklif ile tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi olacak.

Genel Kurul, 2 Temmuz Salı günü toplanarak AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Teklifin yasalaşmasının ardından Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne görüşmelerine geçilmesi bekleniyor.

Sporda şiddete karşı yeni önlemleri içeren teklife göre, müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde toplandıkları yerler, müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergahları, takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlar ya da takımların kamp yaptığı yerler, "spor alanı" tanımı içerisine alındı. Böylece güvenliğin sağlanması bakımından müsabaka alanı dışındaki yerlerde de tedbir ve yaptırımlar uygulanabilecek.

Seyircilerin ayakta seyredebileceği şekilde düzenlenen numaralı alanlar için de bilet satışı yapılabilecek.

Federasyonlar ve spor kulüpleri özel güvenlik hizmeti satın alabilecek.

Uygun görülen yerler ve görevliler dışında bilet satışı yapanlar, 6 aydan bir yıla kadar hapis ve 100 günden 2 bin güne kadar adli para cezası, değerinin üstünde bilet satışı yapanlar ise bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 250 günden 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, sporcu çıkış tünellerine girenlere 20 günden az olmamak üzere uygulanan adli para cezası, 1 yıla kadar hapis cezası olarak artırılacak.

Müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozanlar hakkında 1 yıla kadar uygulanan hapis cezası 3 yıla kadar çıkarılacak.

Müsabakalarda özel güvenlik görevlisi bulundurmayan spor kulüplerine, eksik olan her bir özel güvenlik görevlisi sayısı itibarıyla 300 TL idari para cezası kesilecek.

Seyircilerin müsabaka alanlarına girişinde biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılacak.

TFF Süper Lig ve 1. Lig dışındaki ligler ile futbol dışındaki branşlarda da elektronik kart ve elektronik bilet uygulamasına geçilecek.

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifine göre, taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmeler, tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde, taraf iradeleri resmi görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşme tamamlanabilecek.

Tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılması düzenlemesi, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla yürürlükten kaldırılacak.

Belediye ve mücavir alanlar içinde veya dışındaki iskan dışı alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı seralar, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili il tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan yapılabilecek.

Metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamı yıkılacak derecede tehlikeli olan yapılar, belediye veya valilikçe yıkılabilecek.

Arazi ve arsaların dağıtımı sırasında alınacak düzenleme ortaklık payları, yüzden 40'tan yüzde 45'e çıkacak.

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin satışında başvuru süresi 31 Aralık 2019'a kadar uzatılacak.

Kentsel dönüşüm alanlarında maliklerin müteahhitten kaynaklanan nedenlerle yaşadığı problemlerin giderilmesi amacıyla maliklere sözleşmeleri feshetme hakkı tanınacak.

Afetler veya başka nedenlerle kendiliğinden çöken binaların ve çevresindeki yapıların dönüşüm uygulamaları, maliklerin ve ilgililerinin muvafakatı aranmaksızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca resen yapılabilecek.

Riskli olarak tespit edilen yapıların listesi, bu yapıların kapısına asılacak ve ilgili muhtarlıkta iki gün süreyle ilan edilecek.

Komisyonlar

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu, 2 Temmuz Salı günü toplanacak.

Komisyon, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ı dinleyecek.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunun 3 Temmuz Çarşamba günü basına kapalı gerçekleştirilecek toplantısında, Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2018 Yılı Raporu görüşülmeye devam edilecek.

Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu da çarşamba günü toplantısını yapacak. Toplantıda, Sakarya Üniversitesi ile Türk Tabipler Birliğinden gelen yetkililer komisyona bilgi verecek.

İstanbul Sözleşmesinin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonunun çarşamba günkü toplantısında, İstanbul Sözleşmesi, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile diğer mevzuatın uygulamasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacak.

Komisyonda, kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin mekanizmaların etkinliğinin artırılması için alınması gereken hukuki ve idari önlemler, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasında ve kadına karşı şiddetle mücadelede sivil toplum kuruluşlarının rolü masaya yatırılacak.

Kaynak: AA