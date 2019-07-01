İç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıklarının bugün kuzeybatı kesimlerde, salı ve çarşamba günleri ülke genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği, batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ile Ordu çevrelerinin bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber