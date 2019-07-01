Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere başvuruda bulunanların yapı kayıt bedeli ödeme süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Yapı Kayıt Belgesi almak üzere 15 Haziran'a kadar başvuranlar, yapı kayıt bedelinin en az yüzde 25'ini 31 Temmuz'a kadar peşin, kalanını ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın yüzde 2 artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31 Aralık'a kadar ödeme yapabilecek.

İmar barışında şimdiye kadar 10 milyonun üzerinde başvuru yapıldı.

İmar Barışı, 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen ve imara uygun olamayan kaçak yapıları kapsıyor.

Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin Yapı Kayıt Bedelini belirlenen bankalara yatırılması gerekiyor.

Ödemeler Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Kaynak: TRT Haber, AA