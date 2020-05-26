Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ülke çapında bir dizi önlemler alındı.

Bu kapsamda salgından etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Pandemi Sosyal Destek Programı' adı altında 1000’er TL nakit yardımı yapılacağı ve başvuruların e-devlet üzerinden alınacağı açıklanmıştı.

Bu sebeple Avcılar’da yaşayan M.İ.T. yardımdan faydalanmak amacıyla 4 Mayıs 2020’de e-devlet üzerinden Pandemi Sosyal Destek yardımına başvurdu.

Avcılar Kaymakamlığı'na da yardım için başvuran M.İ.T.’nin yapılan inceleme sonrası 8 otomobil sahibi olduğu ortaya çıktı.

Aile fertleri de başvurmuş

Kaymakamlığın mercek altına aldığı kayıtlarda başvuru sahibinin aile fertlerine ait farklı tarihlerde yapılmış başvuruların da olduğu belirlendi.