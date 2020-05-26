Haber Giriş: Kaynak: AA
Ayağını tuvalet giderine sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da ayağı tuvalet giderine sıkışan 2 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
2 yaşındaki Mustafa Mutlu, yaşadıkları Şeyh Hamit Mahallesi'ndeki evlerinde ayağını tuvalet giderine sıkıştırdı.
Baba Murat Mutlu, oğlunun ayağını kendi imkanlarıyla çıkaramayınca durumu Aksaray Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çocuğun ayağını tuvalet giderinden kurtardı.
Etiketler: AksaraySon Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 10:41
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