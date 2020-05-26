Haber Giriş: Kaynak: DHA
Caddebostan Sahili'nde sosyal mesafeye "çemberli" önlem
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kadıköy Caddebostan sahilindeki yeşillik alana vatandaşların sosyal mesafeyi korunması amacıyla çemberler çizildi. Çemberler drone ile havadan görüntülendi.
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması için Caddebostan’da "çemberli sosyal mesafe" uygulaması başlatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri belirli aralıklarla sahile çemberler çizdi.
Çemberler havadan görüntülendi.
Etiketler: sosyal mesafe çemberli önlem cadddebostan sahiliSon Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 10:25
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