Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 81 ilde Ramazan Bayramı dahil olmak üzere 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu.

Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde yollar ve meydanlar boş kaldı.

Şişli Meydanı, Mecidiyeköy Meydanı ve Büyükdere Caddesi'nde sessizlik hakim olurken, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azdı.