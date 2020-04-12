Haber Giriş: Kaynak: AA
Sosyal mesafeyi umursamadan içki içen 8 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'da bir tamirhanede sosyal mesafe kurallarına uymayarak toplu halde içki içen 8 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.
Fatih Sanayi Sitesi'ndeki bir traktör tamirhanesinde sosyal mesafe kuralına uyululmadığı ihbarı üzerine, adrese giden polis ekipleri, toplu halde içki içtiklerini belirlediği kişiler hakkında işlem yapmak istedi.
Alkollü oldukları anlaşılan 8 kişi polise mukavemette bulundu.
Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: koronavirüs içki cezaSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 20:55
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