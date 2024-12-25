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Türkiye
AA 25.12.2024 09:49

Sosyal medyadan giysi satma vaadiyle dolandırıcılık: 16 tutuklama

Kars merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda sosyal medyadan giysi satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Sosyal medyadan giysi satma vaadiyle dolandırıcılık: 16 tutuklama

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 29 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 29 şüpheliyi tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince A.S, E.D, Y.Y, B.E, S.A, C.A, R.A, İ.S, Ş.S, U.S, Y.S, Y.K, E.S, S.K, B.B. ve U.Ş. tutuklandı, diğer 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kars, İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Siirt, Van ve Konya'da 23 Aralık'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada elektronik malzemeler ve 101 bin 765 lira ile 48 bin 800 dolar bulunmuş, şüphelilerin suçtan elde ettikleri geliri ise kripto para olarak yurt dışına aktardıkları öne sürülmüştü.

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Kars Sosyal Medya Siber Suçlar Kripto Para
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