Sosyal medyada DEAŞ propagandası yapan 29 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce verilen talimatlar ile yürütülen DEAŞ terör örgütü mensup ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı.

Terör örgütüyle bağlantılı olarak Yalova ilimizde gerçekleşen menfur saldırıda 3 emniyet mensubumuzun şehit edilmesiyle ilgili olarak sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen 28 şüpheli ve örgüt içerisinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü anlaşılan 1 şüpheli olmak üzere toplam 29 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 29 ayrı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi ve tüm şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.