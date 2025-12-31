Hafif Kar Yağışlı 0.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 31.12.2025 08:33

Sosyal medyada DEAŞ propagandası yapan 29 şüpheli yakalandı

Sosyal medyada terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı tespit edilen 29 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyada DEAŞ propagandası yapan 29 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce verilen talimatlar ile yürütülen DEAŞ terör örgütü mensup ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı.

Terör örgütüyle bağlantılı olarak Yalova ilimizde gerçekleşen menfur saldırıda 3 emniyet mensubumuzun şehit edilmesiyle ilgili olarak sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen 28 şüpheli ve örgüt içerisinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü anlaşılan 1 şüpheli olmak üzere toplam 29 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 29 ayrı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi ve tüm şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

ETİKETLER
Son Dakika İstanbul DEAŞ Terörle Mücadele Yalova
Sıradaki Haber
Kütahya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:14
Yoğun kar nedeniyle bazı yollarda ulaşım durdu
08:57
İstanbul ve Ankara'da yılbaşında trafiğe kapanacak yollar
07:29
Katil İsrail Batı Şeria'da evlere gaz bombası atıyor
07:27
Filistin: 10 ülkenin Gazze'ye insani yardım kısıtlamalarının kaldırılması çağrısından memnunuz
07:21
İsviçre: Gazze'deki insani durum felaket boyutunda
07:16
Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail Meclisi, UNRWA’ya yönelik soykırımı yasallaştırıyor
Ankara'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
Ankara'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
FOTO FOKUS
Kastamonu'da kar manzaraları dronla görüntülendi
Kastamonu'da kar manzaraları dronla görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ