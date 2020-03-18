Ebranur Kocabaş, Mustafa Nergiz, Serdar Polat. Onlar, İstanbul Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri. "Doktor" unvanı almalarına sadece birkaç ayları var.

Koronavirüsten dolayı Yükseköğretim Kurulu tarafından izinli sayıldıkları halde, ihtiyaç olacağını düşünerek gönüllü olarak çalışmak istediler ve dekanlığa başvurdular.

Öğrencilerden Ebranur Kocabaş, ihtiyaç olması durumunda her daim hocalarının, meslektaşlarının yanında olduklarını söyledi.

Mustafa Nergiz ise, "Bu bir kriz durumu sonuçta ve bütün dünyayı tehdit eden bir durum. Elbette insani olarak bizi de korkutuyor fakat biz burada hekim kimliğimizi öne çıkararak, toplum sağlığı adına kendi sağlığımızı feda etmeye hazırız" dedi.

İhtiyaç halinde göreve çağrılacaklar

Serdar Polat da 3 ay sonra mezun olacak hekimler olarak sorumluluk almaları gerektiğine inandıklarını anlatarak, "Bütün hekimler olarak bu inancı taşıyarak, İstanbul Tıp Fakültesinin bize yüklemiş olduğu o duyguya sahip hekimler olarak buradayız, dekanımıza bunu bildirmek için buradayız" dedi.

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek de öğrencilerin bu başvurusuna sessiz kalmadı.

" Tabii ç alıştıracağız, şu an için hekim ihtiyacımız yok gibi görünüyor ama salgının büyümesi ihtimaline karşı gerekli tedbirler almak suretiyle onları da bir noktada görevlendireceğiz."

Gönüllü Tıp Fakültesi öğrencileri, ihtiyaç halinde göreve çağrılacak.

Haber: Fatma Demir Turgut

Kamera: Muhammet Ali Aksakallı