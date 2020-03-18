Haber Giriş: Kaynak: AA
İhraç edilen teğmen uyuşturucudan gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018'de KHK ile ihraç edilen eski teğmen E.Ç.'yi uyuşturucu satıcılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 3 kilo 300 gram kokain ele geçirirken, uyuşturucu üretimi ve satıcılığı yaptıkları iddasıyla Ö.Y., A.H., Ş. P., A.A.C. ve E.Ç.'yi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan E.Ç.'nin, Kara Harp Okulu’ndan 2015'te mezun olduğu, üsteğmen olarak Hakkari’de görevli iken 2018'de çıkarılan 701 Sayılı KHK ile kamudan ihraç edildiği belirlendi.
Başkentin lüks muhitlerinde eroin ve kokain satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: uyuşturucu teğmen khk gözaltıSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 09:42
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