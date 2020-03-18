İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 3 kilo 300 gram kokain ele geçirirken, uyuşturucu üretimi ve satıcılığı yaptıkları iddasıyla Ö.Y., A.H., Ş. P., A.A.C. ve E.Ç.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan E.Ç.'nin, Kara Harp Okulu’ndan 2015'te mezun olduğu, üsteğmen olarak Hakkari’de görevli iken 2018'de çıkarılan 701 Sayılı KHK ile kamudan ihraç edildiği belirlendi.

Başkentin lüks muhitlerinde eroin ve kokain satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.