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Türkiye
AA 14.06.2025 11:39

Son 5 yılda geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı dörtte bir azaldı

Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı, son 5 yıl içinde yüzde 25,8 oranında azaldı.

Son 5 yılda geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı dörtte bir azaldı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Türkiye'de 2020 yılı sonunda 3 milyon 641 bin 370 olarak kaydedilen geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı, 5 Haziran 2025 itibarıyla 2 milyon 699 bin 787'ye geriledi.

Bu oran, son 5 yılda yüzde 25,8'lik bir azalmaya işaret etti.

En fazla Gaziantep ve İstanbul'da

İllere göre dağılıma bakıldığında ise en fazla geçici koruma kapsamındaki Suriyelinin yaşadığı il, 469 bin 142 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul'u 377 bin 17 kişiyle Gaziantep, 235 bin 812 kişiyle Şanlıurfa izledi.

Kent nüfusuna oranla en fazla Suriyelinin ise yüzde 26,95 ile Kilis'te yaşadığı kaydedildi.

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